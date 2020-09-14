В Крыму за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 75 новых случаев COVID-19, а также одну смерть от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.

«35 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины», — уточнил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксёнов.

На сегодняшний день лечение продолжают 1130 человек, под наблюдением находятся 2208, выздоровело за сутки – 8. 13 сентября в крымских лабораториях протестировали 3721 человека.

Всего с начала пандемии на территории Республики Крым выявили 3301 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2084 человека.