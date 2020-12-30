В Крыму за сутки выявлен 331 новый случай COVID-19

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В соседнем Крыму общее количество скончавшихся за время пандемии достигло 500. Восемь жителей Республики умерли за последние сутки. Об этом говорится на сайте регионального Министерства здравоохранения. Кроме того, диагноз COVID-19 подтвердился у 331 человека, 14 из которых болеют бессимптомно.

«278 заразившихся выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — пояснил в ежедневной сводке на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего с начала года в соседней Республике коронавирус обнаружен у 24 854 человек, выздоровели из которых 19 687.