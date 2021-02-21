В Крыму за сутки выявлено 109 случаев COVID-19

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В Крыму коронавирус подтверждён за сутки у 109 человек. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал Глава региона Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что 19 случаев – с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Также, по информации регионального Министерства здравоохранения, от новой коронавирусной инфекции в Крыму за сутки умерли семь человек.