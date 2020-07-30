В Крыму за сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Республике Крым зафиксировано 13 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа», — написал Сергей Аксёнов.

Всего с начала года в республике зарегистрировали 1176 случаев заражения коронавирусом. 72 – завозные из-за границы, 108 – завезены из других регионов РФ и выявлены по контакту с ними, 859 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 137 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За минувшие сутки в специализированных крымских лабораториях протестировали 2555 человек. Выздоровевших за весь период – 888 человек.