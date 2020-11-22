В Крыму за сутки выявлено 203 новых случая COVID-19

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Последние данные о приросте заболеваний COVID-19 на территории Республики Крым опубликовал глава региона Сергей Аксёнов. О том, что в его субъекте Федерации за сутки зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

«112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Сергей Аксёнов.

Таким образом, за весь период пандемии в Крыму получено 13150 положительных анализов. Выздоровевших – 8933 человека. Скончались – 234: влияние коронавируса на шесть летальных исходов подтверждено за последние сутки, включая данные по окончательным заключениям ранее умерших пациентов, сообщает Министерство здравоохранения республики.