В Крыму за сутки выявлено 214 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Крыму же за прошедшие сутки было выявлено 214 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 135 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из—за рубежа», — написал он в своей публикации.

Все республиканские лаборатории продолжают проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. За сутки обследовано более 11,5 тысяч человек. Также по информации Министерства здравоохранения Крыма, за последние 24 часа медики зафиксировали семь летальных случаев среди заболевших COVID-19 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе скончались 293 человека.