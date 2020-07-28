В Крыму за сутки выявлено 23 новых случая заражения COVID-19

В Крыму зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (1 – прибывший из другого субъекта), еще 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай обнаружен при скрининге здоровых лиц», — написал Сергей Аксёнов.

Всего на текущий момент в республике зарегистрировано 1139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 71 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с такими заболевшими, 834 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 126 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики Крым, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 582 человека.

Выздоровевших за весь период – 841 человек. Сергей Аксёнов обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, а также максимально ограничить контакты. При появлении симптомов острых респираторных инфекций не заниматься самолечением, а в обязательном порядке сообщать о себе в поликлинику по месту жительства по телефону.