В Крыму за сутки выявлено 26 случаев заражения COVID-19

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В Крыму эпидемическая ситуация значительно ухудшилась. В Республике за сутки зафиксировали 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрированы 26 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа», – написал Аксёнов.

В Крыму с начала пандемии выявлены 1 038 подтвержденных случаев COVID-19.

«65 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 746 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 121 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

С выздоровлением из больниц выписаны 792 пациента, из них 35 за последние сутки. От вируса скончались 13 человек.