В Крыму за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19

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В Республике Крым за 30 июля выявлено 28 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц», — написал Сергей Аксёнов.

Всего с начала года в регионе коронавирусом заболели 1204 человека. Так, 72 случая завезены из-за рубежа, 108 – из других регионов России и выявлены по контакту с ними, 882 случая обнаружено при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 142 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За прошедшие сутки в специализированных крымских лабораториях протестировали 1988 человек.

Выздоровевших за весь период – 912 человек.