В Крыму за сутки выявлено 338 новых случаев COVID-19

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В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 338 человек. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава полуострова Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 84 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — уточнил чиновник в сообщении.

8 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались в Крыму за минувшие сутки. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Республики.

Всего с начала года новой инфекцией на полуострове заразились более 23 тысяч человек, 17 817 пациентов выздоровели, 459 – скончались.