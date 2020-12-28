В Крыму за сутки выявлено 343 новых случая COVID-19

Фото: pixabay.com

В Крыму за минувшие сутки скончались восемь человек с коронавирусом, передаёт пресс- служба Министерства здравоохранения Крыма. Всего с начала пандемии в соседнем регионе от осложнений новой инфекции скончались 483 человека.

Кроме того, новая инфекция подтверждена ещё у 343 человек.

«Это в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 48 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего в Крыму коронавирус подтверждён у 24 191 человека с начала года. Выздоровевших за весь период – 18 873 человека.