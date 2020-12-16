В Крыму за сутки выявлено 354 новых случая COVID-19

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Крым тем временем продолжает бить собственные антирекорды по количеству заражённых. За сутки там зафиксировали 354 новых случая COVID-19. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – пояснил глава региона.

Позже в Министерстве здравоохранения республики сообщили о 7 летальных случаях среди заражённых коронавирусом. Общее число умерших от последствий COVID-19 с начала пандемии составило 397. Всего в Крыму за весь период коронавирус подтверждён у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118.