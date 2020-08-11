В Крыму за сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19

40 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Крыму по состоянию на утро 10 августа. Об этом в соцсетях написал глава региона Сергей Аксёнов.

«13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины», — сообщил Сергей Аксёнов.

С начала года в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 1557 человек. 82 случая завезены из-за границы, 112 – из других регионов РФ и выявлены по контакту с ними, 1159 случаев выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 204 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки обследования на коронавирус прошли 539 человек. Выздоровевших за весь период – 1060 человек.