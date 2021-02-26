В Крыму за сутки выявлено 66 новых случаев COVID-19

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В Крыму новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 66 человек. В том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Из общего количества заболевших 39 были выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Всего в Крыму коронавирус подтверждён у более чем 35,5 тысяч человек. Выздоровевших за весь период больше 30 тысяч, умерло 913. За последние сутки скончались пять пациентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения республики.