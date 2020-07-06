В Крыму за сутки утонули четыре человека

В Крыму за прошедшие сутки четыре человека погибли на воде, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На евпаторийском пляже утонула женщина Отмечается, что один из инцидентов произошел в Алуште на пляже «Островок». Спасатели утром обнаружили под причалом тело мужчины, возрастом около 50-60 лет. Неизвестного вытащили на берег. Его личность устанавливается.

Другой инцидент произошел на пляже «Савито» в поселке Николаевка. Спасатели, работающие на месте, обнаружили и вытащили на берег уже мертвого человека. Еще один случай произошел вечером в селе Морское на пляже пансионата «Новолукский металлург».