В Крыму за сутки утонули взрослый мужчина и ребенок

В Крыму за сутки утонуло два человека, в том числе пятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Как уточнили в ведомстве, первый случай произошёл в Черноморском районе 13 августа на пляже косы «Беляус». Мужчину без признаков жизни вытащили на берег очевидцы.

Второе происшествие случилось в селе Оленевка Черноморского района. Из воды без признаков жизни очевидцы вытащили пятилетнего ребенка. Медики скорой помощи в обоих случаях констатировали смерть.

Всего с начала 2020 года на воде произошло 47 происшествий на воде. 31 человек погиб, 36 человек удалось спасти.