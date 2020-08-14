В Крыму за сутки утонули взрослый мужчина и ребенок

По
Admin
-
0
35

В Крыму за сутки утонуло два человека, в том числе пятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС  России по РК.

Как уточнили в ведомстве, первый случай произошёл в Черноморском районе 13 августа на пляже косы «Беляус». Мужчину без признаков жизни вытащили на берег очевидцы.

Второе происшествие случилось в селе Оленевка Черноморского района. Из воды без признаков жизни очевидцы вытащили пятилетнего ребенка. Медики скорой помощи в обоих случаях констатировали смерть.

Всего с начала 2020 года на воде произошло 47 происшествий на воде. 31 человек погиб, 36 человек удалось спасти. 

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here