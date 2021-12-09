В Крыму заболели COVID-19 среди привитых менее 3% человек

После полной вакцинации против коронавируса им заболели в Крыму менее 3%. При этом, большинство перенесли болезнь в легкой форме, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

За сутки в Крыму скончались 25 пациентов с коронавирусом «Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее 3% процентов», — подчеркнул врио министра.

Напомним, что на данный момент в РК против COVID-19 полностью привито более 746 человек. Еще 428 тысяч прошли иммунизацию против гриппа.