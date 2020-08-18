В Крыму забронировано около 90% номерного фонда отелей на август

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Туристы забронировали в крымских отелях около 90% номеров, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Минкурортов РК.

Эксперты объяснили, почему не стоит сравнивать курорты Крыма с зарубежными «На август 2020 года в санаторно-курортных организациях республики забронировано около 90% номеров. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь также высокий и составляет на сегодня 70-80%», – уточнили в сообщении.

Власти предполагают, что в августе на полуострове отдохнет больше туристов, чем в июле — около 1,8 млн человек. Напомним, что в прошлом месяце в регионе отдохнули 1,4 млн туристов.