В Крыму задержали женщину, гуляющую с собакой и 35 свертками наркотиков

Правоохранители Симферополя задержали 46-летнюю местную жительницу, обнаружив в ее карманах 35 свертков с запрещенными веществами, передает пресс-служба МВД по РК.

В Севастополе задержали мужчину с килограммами наркотиков В сообщении уточнили, что в момент задержания женщина гуляла с собакой. Сотрудников батальона патрульно-постовой службы гражданка привлекла своим поведением — увидев их она схватила собачку на руки и начала убегать. Однако полицейские ее догнали и обнаружили в карманах свертки с порошкообразным веществом.

«На место вызвали следственно-оперативную группу. Все свертки изъяты следователем и отправлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, порошкообразное вещество является наркотическим средством «метадон». Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков», — сказано в сообщении.