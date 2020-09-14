В Крыму задержали подозреваемых в нападении на известного диджея

В Крыму задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина, который выступал под псевдонимом mr. Basic. Он скончался в евпаторийской больнице после полученных в драке травм, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.

На ЮБК мужчина упал в пятиметровой стены в русло реки Информация об инциденте поступила в органы 8 сентября. Согласно данным СМИ, музыкант арендовал со своей командой дом под Евпаторией. На них набросилась отдыхавшая по соседству компания. В ходе драки Бабина ударили камнем по голове.

Было возбуждено уголовное дело.