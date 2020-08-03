В Крыму задержали подозреваемую в мошенничестве девушку из Новороссийска

Правоохранители задержали в Ялте девушку, разыскиваемую сотрудниками полиции из Краснодарского края за мошенничество, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

Специалист раскрыл схему работы мошенников при продаже билетов в Крым Согласно данным ведомства, девушка приехала в Крым из Новороссийска на сезонную работу и стала участником ДТП.

«Приехавшие на место сотрудники ДПС во время проверки личности выяснили, что 25-летняя россиянка разыскивается силовиками Краснодарского края по обвинению в мошенничестве», — отметили в сообщении.