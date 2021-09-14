В Крыму задержали сотрудника Госкомрегистра за превышение полномочий

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Замначальника отдела комитета по госрегистрации и кадастру РК стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, передает пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю.

В Крыму фермер присвоил три млн рублей с помощью фиктивных покупок скота «Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По ходатайству следствия фигурант уголовного дела Киевским районным судом города Симферополя заключен под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – уточняется в сообщении.

Согласно данным ведомства, директор одной из крымских агрофирм подал в Госкомрегистр документы на регистрацию права собственности за этим предприятием на земельный участок  в Евпатории площадью более 775 тысяч квадратных метров. Чиновник зарегистрировал право собственности земельного участка без проведения правовой экспертизы. Этими действиями был причинен существенный материальный ущерб муниципальному образованию.

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