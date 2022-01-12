В Крыму задержали террористов по подозрению в подготовке захвата власти

Фото: стоп-кадры из оперативного видео ФСБ

Сотрудники ФСБ возбудили новое уголовное дело в отношении пяти граждан России по статье «Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что один житель Севастополя и четверо жителей Республики Крым, являясь членами региональной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. В ходе конспиративных собраний они распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию», – пояснили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, новое дело заведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье «Организация и участие в организации деятельности террористической организации». Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО №1 в Симферополе. ФСБ устанавливает все обстоятельства преступления.