В Крыму задержали вырастивших плантацию конопли мужчин

В Крыму задержали мужчин, которые вырастили 120 кустов конопли в Кировском районе, передает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители ликвидировали в Крыму наркоплантацию, спрятанную в лесу Оказалось, что наркоплантацию организовали двое мужчин в возрасте 28 и 39 лет. Злоумышленников задержали с поличным.

«Полицейские изъяли более 120 наркосодержащих растений. Также у мужчин обнаружен травматический пистолет, предмет, похожий на автомат и пиротехнические изделия, имитирующие гранаты. Со слов подозреваемых, травматическое оружие принадлежит одному из них, а остальные предметы найдены в лесополосе», — сообщили в пресс-службе.