В Крыму задержали участника ДТП, в котором погибли три полицейских

В Крыму задержали жителя Кировского района, который подозревается в совершении ДТП, в результате которого 2 февраля погибли три сотрудника полиции, передает пресс-служба ГУ СК РФ по РК и Севастополю.

В МВД рассказали о полицейских, погибших в ДТП в Кировском районе Крыма В сообщении сказано, что служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, двигался из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10-м километре автодороги Кировское – Приветное водитель автомобиля Skoda совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

Задержать мужчину ранее помешало состояние его здоровья.