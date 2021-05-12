В Крыму задержан мужчина, сообщивший в соцсетях о возможном теракте в школе

В Крыму задержали гражданина, который в соцсетях сообщил о готовящемся теракте в школе, передает Крыминформ, ссылаясь на источник в силовых структурах полуострова.

В крымских школах усиливают меры безопасности после стрельбы в Казани «Гражданин написал в социальной сети, что ему известно о подготовке «расстрела» в одной из крымских школ. Оперативниками личность этого мужчины установлена, он был задержан», – уточнил собеседник агентства.

Мужчина признался, что сам разместил сообщение в соцсетях. Он объяснил, что таким образом хотел проверить работу правоохранительных органов.