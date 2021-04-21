В Крыму зафиксирован рост цен на отдых в объектах премиум-сегмента

Санаториям и большинству объектов размещения эконом-сегмента удалось сохранить цены на отдых на уровне 2020 года, тогда как ценник у объектов премиум-сегмента изменился, передает Крыминформ, ссылаясь на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

В Крыму незначительно вырастут цены на отдых — Волченко «Произошел рост стоимости на оставшийся номерной фонд в премиальном сегменте, в которых у нас был дефицит номерного фонда и в прошлом году – это объекты размещения уровня 4-5 звезд», – уточнил Волченко.

Министр подчеркнул, что власти будут жестко реагировать на несоответствие качества предоставления услуг и заявленной стоимости.