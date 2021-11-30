В Крыму зафиксировано более 70 происшествий, связанных с непогодой

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Почти две с половиной тысячи человек ликвидируют последствия непогоды в Крыму. Как сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Андрей Павлюченко, по состоянию на утро 30 ноября зафиксировано более 70 происшествий.

АНДРЕЙ ПАВЛЮЧЕНКО, исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым: «По состоянию на сегодняшнее утро на территории республики зарегистрировано более 70 происшествий в 17 населенных пунктах. На местах работают аварийно-восстановительные бригады. Службами «Крымэнерго» продолжаются работы по восстановлению электроснабжения».

В настоящее время силами энергетиков уже восстановлено электроснабжение всех социально-значимых объектов. В общей сложности произошло 65 происшествий, связанных с падением деревьев. В настоящее время работы по уборке упавших деревьев завершены. В результате падения деревьев и крупных веток пострадали 5 человек, из которых 4 человека госпитализированы.

АНДРЕЙ ПАВЛЮЧЕНКО, исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым: «Вместе с тем на 30 ноября на территории республики сохраняются сложные погодные условия – прогнозируются сильные дожди, усиление ветра до 30 метров в секунду. В горнолесной местности до 35 м/с».

Всего для ликвидации последствий непогоды на территории Крыма привлечены силы и средства РСЧС, в составе 2463 человек и 799 единиц техники, из них от МЧС России 452 человека личного состава и 106 единиц спецтехники.