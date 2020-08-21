В Крыму зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано за сутки 55 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В крымских санаториях не зафиксировано массовых заражений COVID-19 — власти «25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять – при скрининге здорового населения, два – прибывших из Украины», — написал он.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 1910 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1347 человек.