В Крыму загрузка отелей достигает 95-100%

Рост бронирований авиабилетов вырос на 16%

Фото: mtur.rk.gov.ru

Загрузка отелей и гостиниц Крыма достигает 95-100%. А бронирование авиабилетов выросло на 16%. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

– В основном люди едут отдыхать на Южный берег Крыма и западное побережье. В других регионах загрузка составляет от 60%, но количество забронированных мест продолжает расти. Найти свободный номер с каждым днем становится сложнее, – отметил министр.

По данным сервиса онлайн бронирования Biletix, в начале июля рост бронирований авиабилетов в Крым вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.