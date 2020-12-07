В Крыму заявили, что запасов воды в Аянском водохранилище хватит на неделю

Запасов воды в Аянском водохранилище в Крыму хватит на восемь дней, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова.

Аксенов поручил составить «светофорные» графики подачи воды в городах Крыма «На этой неделе в Симферополе пройдет врезка перемычки, которая позволит с западного направления гарантировано подать воду из Аянского водохранилища. В нем сейчас осталось запасов всего на восемь дней, но нас это уже не пугает, так как успеваем перехватить воду из скважины», — отметил он.

Баженов также констатировал, что запасов воды в водохранилищах Крыма становится все меньше.