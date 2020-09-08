В Крыму заявили о готовности принять миссию ООН для оценки ситуации с водой

Вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков сообщил, в регионе готовы принять мониторинговую миссию ООН для оценки ситуации с водой на полуострове, передают «РИА Новости».

В Крыму посоветовали ООН вместо резолюций приехать на полуостров Он подчеркнул, что Крым открыт для всех. Власти готовы принимать международных наблюдателей при условии, что визиты будут соответствовать нормам международного и национального законодательства.

«Миссия ООН может посетить Крым при условии согласования своего визита с МИД РФ», — отметил Бобков.