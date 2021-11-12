В Крыму закончился «Спутник Лайт» — Лясковский

Запас вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» закончился в Крыму, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на министра здравоохранения РК Антона Лясковского.

В Крыму медики выдавали поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 Он уточнил, что поставка новой партии препарата ожидается в ближайшее время.

«На сегодняшний в день в Крыму достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Закончился препарат «Спутник Лайт», но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины», — добавил замминистра.