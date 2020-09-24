В Крыму закрыли проезд на смотровую площадку горы Митридат

Ограничения распространяются как на экскурсионный транспорт, так и на личный

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Туристы и местные жители временно не смогут посещать смотровую площадку горы Митридат. Проезд на верхнюю площадку территорию у Обелиска Славы временно закрыт. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

В ведомстве уточнил, что проезд ограничен с четверга, 24 сентября. Ограничения распространяются как на экскурсионный транспорт, так и на личный.

Перекрытие дороги связано с началом выполнения следующего этапа реставрационных работ на объекте культурного наследия Федерального значения «Лестницы Большие и Малые».