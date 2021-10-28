В Крыму закрыты на карантин в пик пандемии COVID-19 одна школа и 70 классов

В Крыму закрыта на карантин по COVID-19 и сезонному гриппу только одна школа. Такой информацией поделилась министр образования и науки РК Валентина Лаврик, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму не будут вводить тотальный локдаун в нерабочие дни — Аксенов «Сейчас закрыта одна школа, кроме того, в разных муниципалитетах закрыто около 70 классов», — уточнила Лаврик.

Таким образом, на дистанционное обучение переведено около 3-4% от общей численности учеников — около 7000 человек. Напомним, что всего в крымских школах учится 224 тысячи школьников.