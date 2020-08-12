В Крыму заметно увеличилось число состоятельных туристов в этом сезоне

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

В Крыму увеличилось количество состоятельных туристов, в результате того, что были закрыты зарубежные курорты из-за COVID-19, передает «Интерфакс».

В Крыму отдохнули в июле более 1,4 млн человек — Аксенов «В связи с тем, что был закрыт выезд за рубеж, естественно, всем надо было где-то отдыхать. Потому все, что касалось лакшери-отдыха, бронировалось очень активно, даже на этапе раннего бронирования. И это было прогнозируемо», – сообщила исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

В свою очередь руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская рассказала, что спрос вырос также на сопутствующие дорогостоящие услуги, такие как прокат яхт, автомобилей высокого класса и другое. Она добавила, что отельеры не могут удовлетворить все запросы, поступающие на отдых категории четырех-пяти звезд.