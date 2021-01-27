В Крыму запрет на корпоративы продлён до конца зимы

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В Крыму запрет на корпоративы и развлекательные мероприятия в торговых центрах продлили до 1 марта. Соответствующие поправки внесли в указ Главы Крыма Сергея Аксёнова о режиме повышенной готовности.

Напомним, в Республике Крым проводить корпоративные мероприятия, банкеты и праздники, в том числе на территории гостиниц и санаториев, было запрещено до 1 февраля. Также запрет касался 30% заполняемости залов в кинотеатрах и театрах. До 1 февраля в торговых центрах нельзя было проводить розыгрыши призов и презентации.

Поправки в указе продлили ограничения до 1 марта 2021 года.

Вместе с тем власти полуострова отменили запрет на проведение онлайн-занятий по дополнительному образованию.