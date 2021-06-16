В Крыму запускают новый проект «RIVIERA FASHION WEEK» 

В рамках «Всероссийского конкурса дизайнеров» запускается новый проект «RIVIERA FASHION WEEK». Об этом сообщила организатор мероприятия Анастасия Метлинова.

В этом сезоне показ мод в Крыму состоится на цветущих полях Целью проекта является развитие индустрии моды в Крыму, поддержка молодых модельеров и создание условий для реализации творческого потенциала на престижных площадках международного уровня и культурное обогащение жителей и гостей полуострова.

Показ будет проводиться под открытым небом на берегу моря.