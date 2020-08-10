В Крыму запустили водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища

В Крыму состоялся торжественный запуск водовода, проложенного военными от Тайганского до Симферопольского водохранилища. Информацию об этом глава РК Сергей Аксенов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для водоснабжения Восточного Крыма построят новый водовод В торжественных мероприятиях принял участие также заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

«В период с 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного и Западного военных округов и силами подразделений Черноморского флота проведено развертывание магистрального трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища. Для производства работ было привлечено более 800 человек и свыше 250 единиц различной техники», — сообщил замминистра.