В Крыму зарегистрировали 227 случаев COVID-19 за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

За прошедшие сутки количество заразившихся COVID-19 в Крыму увеличилось на 227 человек. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе 80 человек заразились COVID-19 за минувшие сутки Среди заразившихся у 40 человек болезнь протекает бессимптомно.

«Из общего количества заболевших 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая завозные из-за границы», — написал он.