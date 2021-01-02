В Крыму зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции

280 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В Крыму за сутки скончались девять пациентов с подтвержденным COVID-19 «Из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети.

По состоянию на 2 января, количество заразившихся на полуострове достигло 25 807, из них 20 334 человека уже выздоровели. За сутки врачи выписали 28 бывших пациентов.