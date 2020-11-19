В Крыму зарегистрировано 50 тысяч безработных

В Крыму официально зарегистрировано 50 тысяч безработных граждан, что на 45,5 тысяч больше, чем в апреле текущего года, передает Крыминформ со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РК Леонида Михалевского.

В Крыму запретят новогодние корпоративы и ночную работу общепита «Если на 1 апреля 2020 года у нас официально зарегистрированных безработных было более 4,5 тысячи, то на сегодняшний момент их более 50 тысяч человек», – уточнил он.

Замминистра также рассказал, что множество людей работают неофициально — около 250-300 тысяч человек. Из-за таких граждан бюджет республики теряет порядка 7-8 миллиардов рублей.