В Крыму зарегистрировано еще 205 случаев заражения COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 205 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму теперь можно посещать бары и рестораны без масок Из общего количества заразившихся у 42 человек болезнь протекает бессимптомно.

«163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая завозные с территории Украины», — сообщил Аксенов.