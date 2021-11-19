В Крыму завершено расследование дела о мошенничестве с госконтрактом

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Белгородской области, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта на поставку мебели для детского сада в Севастополе, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Экс-директор департамента из Севастополя отправлен под домашний арест Согласно данным ведомства, мужчина совместно с супругой, которая являлась генеральным директором фирмы, осуществляли совместную коммерческую деятельность по производству мебели для офисов и предприятий. Женщина предоставила супругу право владения печатью общества и ведения хозяйственной деятельности в части поставки мебели по отдельно взятым договорам.

В сентябре 2019 года между ГБУ «Дирекция капитального строительства» (в настоящее время – ГКУ г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства») и вышеупомянутой фирмой был заключен госконтракт на поставку и сборку мебели на сумму более 1,4 млн. рублей для строящегося детского сада по улице Симонок.