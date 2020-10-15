В Крыму завершили расследование дела о жестоком убийстве 5-летней девочки

Крым, 15 октября — АиФ-Крым.

В Крыму завершили расследование о громком убийстве пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района.

44-летний отчим убитой, гражданин Украины, обвиняется совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве малолетнего.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Мужчина сообщил в полицию, что его пятилетняя падчерица пропала, пока он уезжал по делам с младшим сыном. Мама детей была в другой стране на заработках, следов взлома в доме семьи не было. На место выехали следователи, полицейские, волонтеры, но поиски ничего не дали.