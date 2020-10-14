В Крыму значительно выросли темпы заболеваемости COVID-19

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В Крыму фиксируют стремительное распространение коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения новой инфекции сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Из регионов по-прежнему наиболее сложной остается ситуация в Симферополе. Прирост случаев по сравнению с прошлой неделей – на 53 случая. Начался серьёзный рост заболеваемости в Алуште. Алушта по показателю заболеваемости сегодня сравнялась с Симферополем. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей – практически в два раза. В 1,8 раза увеличилось число заболевших в Евпатории».

В Керчи ситуация не лучше – там по сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости увеличился в 3,5 раза. Значительно повысились показатели и в Бахчисарае. За последнюю неделю там заразились коронавирусом 111 человек. Для сравнения, за предыдущий аналогичный период фиксировалось не более 50 случаев. Кроме того, в два раза выросли показатели заболеваемости в Джанкойском районе Республики Крым, и в 1,5 раза – в Кировском.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «То есть эпидемический процесс, который сегодня характеризуется нестабильностью и ростом, подтверждает распространение инфекции на территории полуострова. И то, что мы теперь говорим о том, что в процесс включились регионы – это именно несоблюдение тех обязательных правил и требований, которые способствовали этой ситуации».