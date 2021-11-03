Состоялся очередной мониторинговый выезд по объектам туристической сферы, в результате которого стало известно, что в крупных объектах размещения Евпатории вакцинировано более 80% сотрудников, передает пресс-служба Минкурортов РК.

Много ли денег оставляют туристы в Крыму? Напомним, что с 25 октября, бронирование и размещение в крымских гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесённом заболевании, а также обязательного ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 72 часа до заселения.

«Все дополнительные ограничительные меры введены исключительно ради безопасности, здоровья и снижения уровня заражения на полуострове. Мы обращаемся к жителям Крыма, к нашим гостям, которые сейчас находятся на отдыхе, — будьте осторожны, избегайте скопления людей, пользуйтесь всеми средствами защиты. Коллективного иммунитета мы можем достигнуть только коллективной ответственностью», – отметил глава Минкурортов Вадим Волченко.