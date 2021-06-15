В «Кванториуме» завершился всероссийский морской фестиваль «AquaDrive»

В детском технопарке «Кванториум» завершился всероссийский морской фестиваль «AquaDrive». В течение трёх дней 50 ребят учились управлять транспортными средствами на воде и на суше.

Дети побывали на экскурсии на исследовательском судне «Профессор Водяницкий», прошли мастер-класс по основам управления парусом, собирали модели яхт и учились подводному делу.

Разбившись на команды, участники фестиваля соревновались в создании 3D-моделей судна-амфибии. Их проекты оценивало компетентное жюри. А на этапе «Пилотирование» ребята стали настоящими гонщиками, научились управлять RC-моделями автомобилей и состязались между собой на скорость. Финальный день фестиваля завершился морским боем.