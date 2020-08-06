В Ленинский суд Севастополя поступил иск о запрете работы дельфинария

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В Ленинский районный суд поступил иск Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора о прекращении работы дельфинария в Артиллерийской бухте. Об этом сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу суда.

Недавно надзорное ведомство провела проверку ООО «Страна дельфиния» и ООО «Дельфиния». Оказалось, что дельфинарий использует систему насосов и фильтров для поддержания нужного качества и уровня воды в бассейнах для содержания морских животных. Происходит забор и сброс морской воды в акваторию Черного моря. Для такого рода деятельности необходим договор на пользование водным объектом, а также оформленное разрешение для сброса сточных вод.

В результате прокурорская проверка установила, что ООО «Страна дельфиния» и ООО «Дельфиния» обращались в 2018 году в Севприроднадзор с попыткой заключить подобный договор. Однако им было отказано, так как отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным нормам и правилам. После этого коммерсанты не направляли каких-либо материалов в контролирующие органы для получения разрешения.

По мнению природоохранной прокуратуры,сейчас есть опасность для окружающей среды, а также нарушаются права неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду. Поэтому истец просит прекратить эксплуатацию бассейна и забор морской воды из акватории Черного моря до предоставления разрешительных документов.

В качестве обеспечительной меры прокуратура просит запретить эксплуатацию дельфинария до рассмотрения дела по существу. Дата рассмотрения дела пока не уточняется.