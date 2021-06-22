В Ленинском районе Крыма погибли посевы зерновых культур на площади 122 га

На площади 122 га в Ленинском районе Крыма погибли посевы зерновых культур из-за сильных ливней. Об этом вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Водоснабжение Ялты восстановлено на 90% «Из-за ЧС нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в четырех сельских поселениях: Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. Предварительная сумма ущерба составляет более 2 млн рублей», — уточнил он.

Рюмшин сообщил, что сейчас министерство формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодиях, чтобы подсчитать и возместить причиненный хозяйствам ущерб.